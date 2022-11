A farpa de Riqui Puig no adeus de Piqué: "Triste devido à forma como tens sido tratado..."

Médio formado na Catalunha não teve problemas em criticar publicamente a forma como a direção do clube geriu os últimos tempos do central

Já fora do Barcelona, Riqui Puig não deixou de enviar umas palavras a Gerard Piqué no adeus do central. O médio dos LA Galaxy agradeceu ao defesa e deixou farpas.

"Estamos tristes não só porque vais deixar a equipa, mas também devido à forma como tens sido tratado ultimamente", escreveu nas suas redes sociais o produto de La Masia.

Gerard Piqué cumpre, este sábado, diante do Almería, em Camp Nou, o último jogo da carreira de futebolista profissional.

Formado no Barcelona, Puig saiu do Barcelona neste último verão, depois de sucessivas temporadas com poucas oportunidades na equipa principal.