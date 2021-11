A fantástica transformação física de Salah e o "segredo" explicado pelo próprio

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Internacional egípcio do Liverpool melhorou os seus hábitos nos últimos anos, com a nutrição e o exercício extra a serem parte do "segredo".

Mohamed Salah tem desenvolvido uma verdadeira transformação física desde que chegou ao Liverpool, em 2017, proveniente da Roma. Além das excelentes exibições dentro das quatro linhas, o internacional egípcio vai-se também destacando pela forma física e, em declarações à CNN, explicou o "segredo".

"A nutrição é muito importante, é parte do jogo. Ajudou-me na minha recuperação, permitiu-me dormir melhor e ajudou o meu corpo a adaptar-se rapidamente. O meu nutricionista disse que como não tenho gordura corporal, posso comer o que eu quiser. Também não bebo, por isso estou bem", afirmou o extremo de 29 anos.

Desta forma, frango, laticínios, leguminosas, todo o tipo de vegetais e frutas constituem a base da sua dieta, embora reconheça que de vez em quando se permite a algum capricho, apreciando também o seu prato favorito: kushari, uma especialidade egípcia à base de arroz, massa e lentilhas, coberta com tomate, grão de bico e cebola.

Além da alimentação, o internacional egípcio desenvolveu uma crescente obsessão pelo exercício físico. Se não está a treinar com o Liverpool, realiza sessões adicionais de treino de musculação, trabalho com o peso do corpo, pliometria, ioga, natação e alongamentos.