A faixa dos ultras do Hellas Verona que valeu chuva de críticas nas redes sociais

Antes do Hellas Verona-Nápoles (1-2) deste domingo, ultras afetos à equipa da casa colocaram uma polémica faixa nos arredores do Estádio Marcantonio Bentegodi, contendo as bandeiras da Rússia, Ucrânia e as coordenadas da cidade da equipa visitante.

Acompanhada da assinatura da Curva Sud, claque do Hellas Verona, a mensagem parece indicar às forças militares russas e ucranianas que, caso pretendam lançar uma bomba, o façam nas coordenadas assinaladas.

A faixa motivou uma onda geral de críticas em direção à claque italiana, nas quais se incluiu Luigi De Magistris, ex-presidente da cidade de Nápoles: "É a demonstração do pensamento racista, violento, desumano e bárbaro de certas pessoas. Não lhes chamem de bestas, porque os animais são melhores", reprovou o político.