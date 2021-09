A explicação de Pochettino para a substituição de Messi

Saída do argentino a 15 minutos do fim criou polémica

O PSG deu a volta ao marcador, bateu o Lyon por 2-1 e chegou à sexta vitória em outros tantos jogos da Ligue 1, mas de quem se falou mais no final foi de Messi, substituído a 15 minutos do fim. Por razões físicas, segundo Pochettino.

"Tomámos a decisão de retirar Leo Messi devido ao risco de uma lesão no futuro. Vêm aí jogos importantes e temos de o proteger. São decisões que tomamos para a equipa. Todos sabem que temos grandes jogadores, temos de tomar decisões. Por vezes podem ser bem vistas, outras vezes não", afirmou o técnico, no final do jogo.

Para além de ainda não ter feito qualquer golo nos primeiros três jogos com a camisola do PSG, Messi ainda só completou os 90 minutos numa ocasião, diante do Brugges, na Liga dos Campeões.