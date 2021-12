A explicação de Lenglet ao momento com Lewandowsi após eliminação do Barcelona

Clément Lenglet, defesa do Barcelona, foi alvo de críticas após ter sido visto em clima bem-humorado com Robert Lewandowski no fim do jogo com Bayern (3-1 para os alemães).

Horas após ver multiplicar-se as críticas acerca de uma reação que teve após a eliminação do Barcelona na Liga dos Campeões, Clément Lenglet, defesa do Barcelona, publicou uma mensagem para os adeptos "culés". O jogador de 26 anos explicou o motivo de ter estado a sorrir ao lado de Lewandowski, avançado da equipa adversária, instantes após o Barça ter dito adeus à competição com uma derrota (3-0) na Arena Munique.

De acordo com Lenglet, os sorrisos naquele momento foram fruto de uma "reação específica" e que não refletem o seu sentimento real após a derrota. Recorde-se que o defesa, no final da partida, foi apanhado a sorrir e a brincar com o avançado polaco, enquanto seus companheiros se desesperavam em campo.

Os adeptos não aceitaram bem o gesto, cobrindo-o de insultos nas redes sociais.

Abaixo, a mensagem na íntegra de Lenglet:

"Quero mandar um recado para os adeptos culés. Em primeiro lugar, sobre a minha tristeza pelo resultado de ontem. Este clube só merece o melhor e não temos conseguido cumpri-lo. A segunda coisa para explicar é em relação a uma imagem minha na qual estou a sorrir com Lewandowski sobre algo que acabou de acontecer naquele instante. É uma reação pontual que em nada reflete o meu sentimento pelo resultado. Os meus valores são indiscutíveis e quem me conhece sabe do meu empenho e do meu amor pela minha profissão, pelo Barça e principalmente pelos seus adeptos. Eu nunca teria uma reação assim por algo que desde ontem nos magoa tanto. Hoje estamos muito tristes, mas agora temos uma missão: devolver o Barça onde ele merece."