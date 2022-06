A explicação de Haaland para o nulo da Noruega: "Oblak, Oblak, Oblak"

Erling Haaland, no nulo com a Eslovénia

A Noruega empatou a zero na receção à Eslovénia

A Noruega não conseguiu vencer na receção à Eslovénia na quarta-feira (0-0), em jogo da terceira jornada da Liga das Nações.

Apesar da formação eslovena ter jogado praticamente meia hora com um jogador a menos e a Noruega ter rematado por 18 vezes, Jan Oblak terminou o jogo sem golos sofridos, com Erling Haaland a ter sido bastante contundente na zona de entrevistas rápidas.

Depois do jogo, o avançado disse apenas três palavras quando questionado sobre o que levou ao empate sem golos, aludindo às várias defesas do guarda-redes do Atlético de Madrid ao longo do jogo: "Oblak, Oblak, Oblak".

A Noruega lidera o Grupo B4 da Liga das Nações com sete pontos, mais um do que a Sérvia. Já a Eslovénia somou o primeiro ponto da competição no nulo com a seleção nórdica, ficando a dois pontos da terceira classificada, Suécia.

