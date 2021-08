A exorbitante comissão pedida por Raiola para transferir Haaland

Haaland, figura de destaque do Borussia Dortmund

Valores terão feito rapidamente o Chelsea desistir de uma possível transferência.

Erling Haaland, avançado do Borussia Dortmund, tem vindo a ser um dos nomes mais falados nos rumores deste mercado de transferências, com o Chelsea a aparecer como um dos principais interessados na sua contratação.

A verdade é que o futuro do norueguês deverá passar por continuar no emblema alemão e, esta quarta-feira, o diário "Bild" revela a alegada exorbitante comissão que o empresário do jogador, Mino Raiola, pedia para transferir o avançado.

Colocando de lado os milhões exigidos pelo Borussia Dortmund pela transferência, o agente italiano terá pedido um salário de 50 milhões de euros por ano para Haaland - recebe atualmente oito milhões -, dos quais cinco por cento (2,5 milhões de euros) iriam para o bolso do empresário. Juntando a isto, uma comissão pela transferência... de outros 40 milhões.

Rapidamente o Chelsea colocou de parte uma possível contratação, uma vez que o contrato do norueguês, alegadamente de cinco temporadas, ultrapassaria os 300 milhões de euros...