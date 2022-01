"A estrutura não perde o empenho em construir uma grande equipa. Tudo é possível"

Joan Laporta, presidente do Barcelona

Presidente do Barcelona, Joan Laporta reiterou o desejo de "construir uma grande equipa" para a próxima temporada.

Joan Laporta, presidente do Barcelona, em declarações na apresentação de Ferrán Torres - chegou ao emblema espanhol proveniente do Manchester City -, falou sobre a possível contratação de Erling Haaland, avançado dos alemães do Borussia Dortmund, frisando que "tudo é possível".

"Estamos a trabalhar para ter margem salarial e também a planificar a próxima temporada", começou por dizer o líder máximo dos "blaugrana".

"A estrutura não perde o seu empenho em construir uma grande equipa. É a nossa responsabilidade enquanto clube e tudo é possível se for bem feito", concluiu.