Luis Díaz, extremo do FC Porto à espera do desfecho da operação que o levará ao Liverpool neste mercado de transferências de inverno, vai ser titular no embate da seleção colombiana frente ao Peru, a contar para a qualificação para o Mundial'2022 e agendado para as 21h00 desta sexta-feira.

Além de Luis Díaz, também o médio do emblema azul e branco Matheus Uribe faz parte das escolhas iniciais do selecionador Reinaldo Rueda.

De recordar que os "reds", a quatro dias do fecho de mercado, com receio de falharem a contratação imediata do colombiano, enviaram uma equipa de médicos, relatou o "The Independent", para a Argentina para realizar os indispensáveis exames clínicos para fechar a aquisição do extremo do FC Porto.

Confira o onze inicial da Colômbia: