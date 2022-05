A emocionada despedida de Di María a Lionel Messi: "Confirmaste o que eu já sabia"

Di María fez no sábado o último jogo com a camisola parisiense

Ángel Di María despediu-se do PSG no sábado, após a vitória do campeão francês no reduto do Metz (5-0) e, este domingo, Lionel Messi deixou palavras de apreço ao compatriota, cujo futuro tem sido apontado à Juventus.

"Enquanto jogador e sobre o que fizeste neste clube não há nada a dizer: tudo é impressionante. Desejo-te o melhor nesta nova etapa, vamos sentir a tua falta", foi a mensagem de Lionel Messi para Di María através de uma publicação no Instagram, à qual o extremo de 34 anos não ficou indiferente.

"Foi um prazer ter partilhado este último ano contigo em Paris. Conhecemo-nos há muito tempo, mas não é a mesma coisa se não te ver todos os dias. Confirmaste o que eu já sabia, que és uma grande pessoa, tanto gostas da tua família", foi a resposta de Di María.