A dupla do costume e o brilho de Darwin na vitória do Uruguai sobre a Colômbia

Nos cafeteros, Uribe foi titular e Luis Díaz entrou ainda na primeira parte

Num jogo que reuniu três jogadores que atuam no campeonato português, levou a melhor o Uruguai, que foi à Colômbia vencer por 3-0.

Foi a vitória mais gorda da seleção celeste em partidas fora de casa nas qualificações sul-americanas. Fora desse âmbito, o resultado desta sexta-feira só é superado pelos 5-0 rubricados na deslocação à Jordânia, em 2013, no play-off de acesso ao Mundial do Brasil.

Orientada por Carlos Queiroz, a Colômbia foi a jogo com Mateus Uribe, médio do FC Porto, a titular. Já Luis Díaz, extremo dos dragões, começou no banco, mas foi chamado aos 32' para substituir o lesionado Barrios.

Por essa altura, já o Uruguai vencia por 1-0: bastaram cinco minutos para Edinson Cavani balançar as redes.

Após o descanso, Darwin Núñez, avançado do Benfica, entrou para a equipa do Uruguai e viria a deixar marca na partida. Mas primeiro, foi a vez de outro suspeito do costume inscrever o nome nos marcadores: Luis Suárez, aos 54', converteu o penálti que confirmou o 2-0.

Aos 65', Uribe cedeu a lugar a Cardona e, cinco minutos depois, Darwin brilhou: recebeu a bola no corredor central, avançou e, ainda antes da meia lua, disparou fortíssimo para o 3-0.

Aos 89', Yerry Mina ainda viu o segundo cartão amarelo e deixou a Colômbia reduzida a dez jogadores.

Com este resultado, o Uruguai chegou ao quarto lugar da qualificação sul-americana, último lugar que garante uma vaga no Mundial de 2022. A Colômbia está na sexta posição, mas este minicampeonato ainda vai na terceira de dez jornadas