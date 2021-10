A divertida pergunta de Salah tornada pública: "Se marcasse penálti, para que lado é que te atirarias?"

Conversa da figura do Liverpool revelada pelo guardião do Watford

Mohamed Salah vive um momento de sonho no Liverpool. O egípicio tem sido a grande figura dos reds, com recordes e um número incrível de jogos consecutivos a marcar. No final, até tem dado para brincar com os adversários, como tratou de revelar Ben Foster, do Watford.

No seu canal de Youtube, o guardião revelou a pergunta interessante que Salah lhe colocou no final do encontro entre a sua equipa do Watford e o Liverpool, que goleou, com o egípcio a brilhar num golo de antologia.

""O jogo acabou 5-0 para o Liverpool com um golo dele. Veio ter comigo no final, tapou a boca com a mão e gritou: 'Ben! Ben!'. Eu fiquei espantado e perguntei o que se passava. E ele disse-me: 'se eu tivesse marcado um penálti hoje, para que lado te tinhas atirado?", contou o guardião.

Foster elogiou o jogador do Liverpool e destacou a sua atenção ao pormenor que o faz estar, por estes dias, no topo do desporto-rei: "Não satisfeito com apenas ganhar o jogo por 5-0 e marcar um golo inacreditável e ser o Homem do Jogo, ele tem de conhecer os pequenos detalhes".