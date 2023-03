A discussão que terá traçado o destino de Nagelsmann no Bayern

Imprensa alemã fala de um episódio que terá ocorrido após o encontro da segunda mão dos oitavos de final da Champions.

Julian Nagelsmann deixou o comando técnico do Bayern na passada semana, tendo sido rendido por Thomas Tuchel, e a imprensa alemã vai dando detalhes sobre os motivos que estiveram na origem do divórcio.

O jornal "Bild" assegura que uma discussão com Sadio Mané, grande contratação do clube no passado mercado de verão, traçou o destino de Nageslamnn. O avançado senegalês, de acordo com a publicação, não gostou de ter jogado apenas oito minutos na segunda mão dos "oitavos" da Champions, frente ao PSG, e, em pleno balneário, evidenciou esse descontentamento perante o técnico.

Nagelsmann terá ficado intimidado com a reação do atacante, numa atitude que não passou em claro ao restante plantel. Parecia óbvio que o alemão não fez uso da autoridade como seria suposto e, mais do que isso, colocou Mané no onze titular na partida seguinte, frente ao Augsburgo.

De modo a evitar mais desentendimentos do género, os responsáveis do colosso alemão optaram por uma mudança técnica, escolhendo Tuchel para o posto.