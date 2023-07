A despedida de Klopp a Henderson: "Se ainda ninguém te disse, és uma lenda"

Capitão do Liverpool deixou o clube ao fim de 12 temporadas para se juntar a Steven Gerrard no Al Ettifaq, da Arábia Saudita.

No mesmo dia em que Jordan Henderson, capitão do Liverpool, foi anunciado como reforço do Al Ettifaq, clube saudita treinado por Steven Gerrard, Jurgen Klopp enviou uma mensagem emotiva ao médio inglês, de 33 anos, que passou 12 épocas seguidas em Anfield.

"Vamos sentir a tua falta e tu vais sentir a nossa, mas é a vida. E não é para sempre, é apenas um apenas um adeus, em que ambos desejamos sorte um ao outro. Eu disse no início quando cheguei aqui que a vida devia ser algo em que colecionássemos histórias juntos e, ao olharmos para trás, acho que não conseguimos evitar um sorriso. Foste o capitão com mais tempo de serviço que tive, por isso ganhaste essa corrida. Vou sentir a tua falta e das conversas que tivemos, nem sempre foram fáceis, mas desejo-te as melhores das sortes. Se ainda ninguém te disse isto, vou dizê-lo agora: és uma lenda. As pessoas dizem que ultimamente usamos esta palavra com demasiada frequência, mas posso dizer-te que no teu caso não é assim. Espero que arranjes tempo para voltar e que nos possamos despedir como clube", afirmou o técnico dos reds, num vídeo.

De acordo com Fabrizio Romano, especialista no mercado, o Liverpool vai receber algo como 13 milhões de euros, mais bónus, por Henderson, que na época passada apontou quatro assistências em 43 jogos.

Na sua passagem por Anfield, o internacional inglês conquistou oito troféus, incluindo uma Liga dos Campeões, uma Premier League e uma Taça de Inglaterra.