A denúncia de violação contra Hakimi: "Tocou-lhe na vagina apesar de ela resistir"

Lateral direito do PSG foi acusado formalmente de violação pelo Ministério Público francês.

Após ter sido indiciado na sexta-feira por um crime de violação pelo Ministério Público francês, com base na denúncia apresentada por uma mulher de 24 anos, o jornal espanhol Marca revelou detalhes do testemunho contra Achraf Hakimi, lateral direito do PSG.

De acordo com a jovem, a relação com o internacional marroquino, recentemente eleito no onze do ano da FIFA e considerado um dos melhores do Mundo na sua posição, começou no dia 16 de fevereiro, altura em que começaram a falar no Instagram.

No dia 25, Hakimi terá enviado um Uber para ir buscar a rapariga e trazê-la a sua casa, numa altura em que a sua mulher e filha se encontravam no Dubai, tendo sido aí que a jovem acusa o jogador de violação.

"Em casa do jogador, as coisas descontrolaram-se. Achraf beijou-a na boca, levantou-lhe a roupa e beijou-lhe o peito, apesar de ela dizer não. Tocou-lhe na vagina apesar de ela, novamente, resistir", pode ler-se na denúnica que chegou às autoridades francesas.

De resto, a denunciante acrescentou que deu um "pontapé" no jogador para tentar acabar com a situação.