Aaron Ramsdale, do Arsenal, protagonizou uma exibição de sonho no triunfo dos gunners por 2-0 frente ao Leicester. O guarda-redes inglês destacou-se, sobretudo, com uma defesa no final da primeira parte, que levou mesmo Peter Schmeichel a reagir nas redes sociais. "Foi a melhor defesa que vi nos últimos anos", escreveu o antigo guardião dinamarquês, pai de Kasper, que defende a baliza do Leicester. Veja o momento no tweet abaixo.