"A covid-19 teve a coragem de me desafiar. Má ideia", desabafa Ibrahimovic

Avançado do Milan está infetado com covid-19 e reagiu ao resultado do teste no Twitter, onde rapidamente obteve milhares de reações.

Zlatan Ibrahimovic testou positivo à covid-19, confirmou esta quinta-feira o AC Milan, através de comunicado, e pouco depois o jogador reagiu nas redes sociais à notícia.

"Testei negativo à covid-19 ontem e hoje testei positivo. Não tenho qualquer sintoma. A covid-19 teve a coragem de me desafiar. Má ideia", escreveu no Twittter.

Deste modo, o avançado sueco, de 38 anos, é baixa confirmada para a receção ao Bodo-Glimt, da Noruega, em partida da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, marcada para esta quinta-feira em Milão.

Ibra vai agora cumprir um período de isolamento em casa. O restante plantel dos "rossoneri", Rafael Leão incluído, testou negativo.

De recordar que o Milan pode ser o próximo adversário do Rio Ave na Liga Europa. Para tal, os italianos terão que superar o adversário de hoje e os vilacondenses terão de triunfar em Istambul, sobre o Besiktas.