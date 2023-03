"A conexão entre Marcus Rashford e Bruno Fernandes é única"

Robin van Persie deixou grandes elogios ao avançado inglês, salientando a química que demonstra dentro de campo juntamente com o internacional português.

Robin van Persie, antigo avançado do Manchester United, elogiou esta quarta-feira a forma demonstrada por Marcus Rashford na presente temporada, em que o avançado inglês já ultrapassou o melhor registo da carreira, somando 27 golos e sete assistências em 44 jogos disputados até ao momento.

"Dá para ver que ele está talvez na melhor forma da sua vida. Ele parece muito apto e muito focado na forma como joga. Ele procura divertir-se e está focado, como se estivesse numa missão. Toda a gente sabia desde que ele era muito novo que era um jogador muito bom. Mas agora dá para ver que tudo lhe corre bem e isso é graças parcialmente a ele, mas também ao treinador e aos colegas de equipa", começou por dizer, em declarações ao site dos red devils.

"Se virmos a conexão que ele tem com [Bruno] Fernandes, por exemplo, é algo único. Só consegues ter essa conexão com alguns jogadores ao longo da tua carreira e ele tem isso neste momento. Ele está a passar por várias vantagens", acrescentou o antigo internacional neerlandês.

Van Persie salientou ainda o papel de Erik ten Hag na melhoria de forma de Rashford, dizendo que o avançado, de 25 anos, parece ter encontrado a sua melhor versão em campo.

"Do ponto de vista de um treinador, parece ser divertido trabalhar com um jogador como Rashford. Mas isso tem dois lados. Estou convicto de que Rashford está muito feliz com Erik ten Hag. Dá para ver que ele está a crescer e a mostrar confiança em cada jogo que faz. Não interessa contra quem é, ele vai marcar um golo ou ser decisivo na maioria dos jogos. Do ponto de vista de um adepto, também é divertido assisti-lo, porque este é o Rashford que gostaríamos de ver todas as semanas, por isso ele está a trazer muita alegria", concluiu.