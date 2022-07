"A compreensão perante a atitude de Lewandowski é de 0,0"

Lewandowski feliz no Barcelona

Salihamidzic, diretor desportivo do Bayern de Munique, não gostou da forma como o polaco forçou a saída para o Barcelona

Robert Lewandowski forçou a mudança do Bayern de Munique para o Barcelona quando tinha ainda mais um ano de contrato e o diretor dos bávaros, Salihamidzic, ficou furioso com o seu comportamento.

"A compreensão perante a atitude de Lewandowski é realmente de zero vírgula zero. Como jogador, esclareceria internamente e por mim mesmo e teria cumprido o meu contrato", comentou, comparando com o que ele próprio teria feito se ainda fosse jogador.

Já no que toca à saída de David Alaba para o Real Madrid, há um ano, como jogador livre, assumiu erros nas negociações: "Oferecemos muito dinheiro. Houve uma reunião com os seus assessores e demos um ultimato, dissemos que tinha de tomar uma decisão. Hoje, diria que talvez não fosse necessário, que tínhamos de dar um praço a um jogador da qualidade do David".