A comovente mensagem de André Gomes a Messi: "Leo, a vida pode dar muitas voltas, mas..."

André Gomes partilhou o balneário com Messi no Barcelona

Médio português do Everton deixou uma mensagem ao astro argentino nas redes sociais.

André Gomes, agora jogador do Everton, deixou uma comovente mensagem a Lionel Messi, em jeito de reação à saída do argentino do Barcelona, rumo ao PSG, onde foi apresentado esta quarta-feira.

"Leo, a vida pode dar muitas voltas, mas a tua influência e paixão pelo jogo serão eternas", começou por escrever nas redes sociais o médio português, que partilhou o balneário com Messi no Barcelona, entre 2016 e 2018.

"No Barcelona pude aprender e crescer contigo e pude viver momentos inesquecíveis ao teu lado", continuou, antes de concluir.

"Ali [no Barcelona] todos sentirão muito a falta, mágico. Que sejas feliz nesta nova etapa."