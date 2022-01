A cláusula que o Barcelona pretendeu incluir nas negociações por Ferran Torres

Emblema espanhol desejava "prevenir-se" para o caso de não conseguir inscrever o jogador. No entanto, tal cláusula parece não ter sido incluída.

Ferran Torres foi recentemente oficializado como reforço do Barcelona, tendo mesmo já sido apresentado pelo emblema "blaugrana". No entanto, o avançado espanhol continua sem ser inscrito.

No momento da contratação, a direção do Barça não teria sequer a certeza de que o jogador pudesse vestir a camisola do clube espanhol esta temporada e, de acordo com o programa "Que T'Hi Jugues", o motivo para que o anúncio oficial da contratação demorasse - já há muito se falava em negociações fechadas pelo avançado ex-Manchester City - é que os "culé" continuariam a negociar com o emblema inglês a inclusão de uma cláusula de devolução de Ferran à formação comandada por Pep Guardiola, no caso de não conseguir inscrevê-lo neste mercado de transferências de inverno.

Ainda de acordo com as mesmas informações, tal cláusula acabou por não existir, também pela confiança do Barcelona de conseguir encontrar uma solução para vários jogadores nesta janela de mercado, de forma a conseguir inscrever Ferran Torres sem problemas.

Até ao momento, ainda não houve qualquer saída. Umtiti, Demir, Coutinho e Neto serão os mais bem posicionados para deixar a equipa nas próximas semanas. Além disso, outro detalhe que atrasou a oficialização de Ferran foi uma dívida de um milhão e meio de euros, que o Barça ainda devia aos "citizens" por Denis Suárez.