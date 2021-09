A cláusula que o Barcelona acabou por não incluir no contrato de Depay

Internacional neerlandês assinou com o Barcelona por duas temporadas, até 2023.

Memphis Depay reforçou o Barcelona em junho, tendo assinado a custo zero pelo emblema blaugrana, por duas temporadas (até 2023) e com uma cláusula de rescisão no valor de 500 milhões de euros.

Informações posteriores davam conta da possibilidade de o contrato incluir uma cláusula que permitiria ao Barcelona executar unilateralmente uma renovação para uma terceira época, cláusula essa que expiraria seis meses antes do fim da segunda época, mais precisamente a 31 de dezembro de 2022.

No entanto, o Mundo Deportivo garante agora que tal cláusula não está, afinal, presente no contrato do internacional neerlandês. De acordo com o diário desportivo espanhol, fontes do Barcelona admitiram que tal possibilidade esteve em cima da mesa, não tendo avançado.