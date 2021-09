A cláusula pela qual James Rodríguez poderá romper o contrato com o Al Rayyan

Internacional colombiano foi anunciado esta quarta-feira como reforço do Al Rayyan, do Catar.

James Rodríguez foi anunciado esta quarta-feira como reforço do Al Rayyan, do Catar, um destino algo surpreendente para muitos.

No entanto, de acordo com o jornalista espanhol Manu Sainz, há uma cláusula que poderá fazer com que o colombiano "rompa" o contrato com o clube.

Na edição digital do jornal As revela-se que caso haja interesse e proposta do PSG, o jogador poderá sair do clube catari antes que termine o contrato de três anos. De recordar que os donos do emblema francês são do Catar, pelo que estarão muito atentos ao que fará o ex-Everton.

O mesmo jornalista diz que esta etapa do internacional colombiano no Al Rayyan será uma "espécie de exame" para ele.