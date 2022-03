A cláusula no contrato que resolve o futuro de Azpilicueta no Chelsea

Vínculo do lateral espanhol prolongado de forma automática, avança a imprensa inglesa.

Depois de muito se ter falado da possível saída de César Azpilucueta do Chelsea, como jogador livre, surge em Inglaterra a informação de que, afinal, o lateral tem contrato renovado até 2023.

De acordo com a "Sky Sports", o vínculo entre as partes foi prolongado de forma automática, fruto de uma cláusula que estipulava que, mediante a participação em 30 jogos, ficaria com contrato válido até junho do próximo ano.

O lateral de 32 anos leva 35 partidas realizadas esta época e dois golos marcados. Representa o Chelsea desde 2012/13, após passagens por Marselha e Osasuna.