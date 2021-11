A cláusula no contrato entre Dani Alves e Barcelona que virou notícia em Espanha

Lateral brasileiro está de volta ao clube com um vínculo válido até junho.

Já oficialmente apresentado como reforço do Barcelona até final da temporada, o contrato de Dani Alves é esta quinta-feira notícia em Espanha. A imprensa daquele país já adiantou que o lateral de 38 anos regressou ao clube com um dos salários mais baixos do plantel, mas agora uma cláusula está na ordem do dia.

De acordo com a "RAC1", o vínculo do internacional brasileiro, válido até junho de 2022, inclui uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, o que não deixa de surpreender.

As últimas informações também asseguram que não existem qualquer opção no acordo entre as partes para que o jogador se mantenha no clube em 2022/23, o que, obviamente, não inviabiliza uma eventual renovação.

"Não é uma preocupação. Venho até junho e depois tudo se pode falar. Tem a ver com os resultados. É como um exame: se tiver 4,5, reprovei. É preciso ter uma nota alta para continuar", disse Dani Alves na apresentação.