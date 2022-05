A cláusula de Raiola que afastou Haaland do Real Madrid

Avançado norueguês esteve nas cogitações do clube merengue, mas Florentino não aceitou uma condição na proposta pelo avançado

Erling Haaland deverá mesmo acabar no Manchester City. O negócio pode tornar-se oficial já esta semana, mas, em Espanha, recordaram-se as conversações entre o avançado e o Real Madrid, que estudou a contratação do jogador, mas que abortou o negócio devido a uma cláusula que não convenceu.

De acordo com a Cadena Ser, Mino Raiola, que foi, até falecer neste último mês de abril, o empresário do avançado do Dortmund, propôs uma cláusula de 150 milhões de euros para a segunda época. Ou seja, caso o Real contratasse o jogador e caso as coisas não estivessem a correr bem, na segunda época, Haaland podia sair por esse valor.

Leia também Internacional Jurgen Klopp não conteve o riso perante o desabafo de Guardiola Pep Guardiola comentou que o Liverpool é o preferido dos ingleses e pela comunicação social e gerou uma reação do treinador alemão.

Florentino Pérez não aceitou o negócio, uma vez que, perante o valor de um jogador como Haaland e perante a realidade atual do mercado europeu, onde se paga cada vez mais e onde se batem sucessivos recordes, poder perder o norueguês por 150 milhões não convenceu o presidente do Real Madrid.