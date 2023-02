A cinco dias de defrontar o Benfica, Club Brugge empata na Liga belga

Belgas vivem um período complicado. Esta sexta-feira empataram 1-1 na receção ao Union Saint-Gilloise.

O Clube Brugge empatou 1-1, esta sexta-feira, na receção ao Union Saint Gilloise, na jornada 25 do campeonato belga. Foi o último jogo antes do duelo com o Benfica, em casa, a contar para a primeira jornada dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Aos 24 minutos, Loic Lapoussin inaugurou o marcador para os forasteiros, mas, aos 43', Hans Vanaken igualou novamente. O Club Brugge é o quarto classificado da I Liga belga, com 42 pontos. O Union Saint-Gilloise está em segundo, com 56.

De referir que os próximo adversário das águias atravessa um momento delicado. Nos últimos dez jogos, venceu apenas por uma vez.

A partida da Champions está agendada para as 20h00 de quarta-feira, 15 de fevereiro.