"A chamada de Koeman durou 40 segundos. Faltou-lhe personalidade"

Luis Suárez recorda a saída do Barcelona.

A saída de Luis Suárez do Barcelona rumo ao Atlético deu muito que falar e ainda hoje são recordados alguns episódios em torno da mudança para o rival Ao canal "Jijantes FC" no Twitch, de Gerard Romero, lembrou o célebre telefonema de Koeman e assegurou que o salário não era o problema.

"A chamada de Koeman para me dizer que não contava comigo durou 40 segundos, não é a forma de despedir uma lenda. Primeiro, disse-me que não entrava nos planos e depois que se a situação não se resolvesse ia jogar contra o Villarreal. Faltou-lhe personalidade para me dizer as coisas de forma clara: se era ele que não me queria, ou o clube", contou.

Suárez falou depois em "dias difíceis". "Foi um ano complicado, por tudo. Messi pediu para sair e eu era largado. As nossas famílias passaram muito mal. Regressava a casa dos treinos muito mal", continuou, garantido que o salário não era o problema. "Redução? É fácil falar agora, mas esse não era o problema. Eu teria feito isso, como fizeram outros companheiros. Estou agradecido ao Barcelona por tudo o que me deu", rematou.

Suárez, 34 anos, ajudou o clube da capital espanhola a conquistar o título de campeão na última época, ao longo da qual somou 21 golos em 38 jogos.