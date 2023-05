A cedência que o PSG está disposto a fazer para libertar Neymar

Internacional brasileiro pode sair por empréstimo, com o clube a ficar com uma opção de compra. Parisienses querem virar a página, abdicar de estrelas e contratar jogadores jovens e franceses

Neymar está mesmo de saída do PSG. O clube vai agradar a parte dos adeptos, que pediram a saída do brasileiro, e até poderá abdicar de uma das suas principais estrelas a troco... de um empréstimo.

De acordo com o L"Équipe, Luís Campos e Al Khelaifi estarão dispostos a aceitar uma cedência com opção de compra para deixar sair um jogador que, desde que chegou a Paris, apesar das várias lesões, somou 173 jogos e 118 golos.

Neymar, recorde-se, custou 222 milhões de euros no verão de 2017, quando foi contratado ao Barcelona. Estaria disposto a continuar, mas o episódio dos adeptos, que se deslocaram à casa do atleta, fez mudar as ideias do brasileiro, que aceita, perfeitamente, uma saída.

Para além de querer uma mudança no projeto, depois de sentir o desgaste que as estrelas podem criar, Al Khelaifi pretende que as operações no próximo defeso ajudem a convencer Mbappé que a melhor solução passe pela continuidade.