"A casualidade acontece uma vez. Nós temos algo especial com a Liga Europa"

Pepe Castro, presidente do Sevilha, justificou o início da época para esquecer com "decisões estratégicas erradas" durante o verão passado e salientou o trabalho desenvolvido por José Luis Mendilibar, que recuperou várias posições no campeonato e levou o clube a mais uma conquista da Liga Europa.

Pepe Castro, presidente do Sevilha, concedeu esta segunda-feira uma entrevista ao jornal Marca, na qual fez uma análise à temporada do clube, que começou de forma muito negativa, com a queda para a zona de despromoção, e acabou em festa, com a conquista da sétima Liga Europa da sua história.

"É verdade que foi um ano duro, em que sofremos bastante, mas os últimos meses foram extraordinários. Dissemos muitas vezes que temos de ser autocríticos e tomámos decisões estratégicas que não foram ideais no verão, ainda que em dezembro o tenhamos conseguido reverter. Com os reforços e as contratações de José Luis Mendilibar [treinador], que foi sem dúvida uma peça importante nesta revolução, para que deixássemos de olhar para baixo, foi uma mudança que nos deu vida. Mesmo num ano em que parecia ideal centrarmo-nos na LaLiga, a nossa entidade não permitiu, porque a Liga Europa já nos deu tanto que é fundamental, nunca a podemos colocar de lado", referiu o dirigente.

Castro salientou a importância que o Sevilha, que terminou o campeonato espanhol na 12.ª posição, dá à Liga Europa, em que detém o recorde de mais conquistas.

"É um torneio que está feito à nossa medida. A realidade é essa. Nós temos um orçamento de 200 [milhões de euros], não de 800 ou 1000 milhões. Temos de nos ombrear e isso não se pode fazer todos os anos, é muito difícil, mas a verdade é que temos sete títulos na Liga Europa, mais do dobro do que qualquer clube europeu. Eliminámos o Wolves, Manchester United duas vezes, a Roma... É verdade que a nossa equipa tem um sentimento especial com este título. A equipa conseguiu transformar-se para conseguir eliminar o United, que venceu o Barcelona e o Bétis, por um agregado de 5-2. A casualidade só acontece uma vez, nós temos algo especial com esta prova", destacou, antes de pedir mais compreensão aos adeptos do clube, já com a participação na Champions em mente.

"O Sevilha da próxima temporada deve tentar conseguir tudo. Se algo nos denomina, claramente é que queremos conseguir tudo. Foi por isso que conseguimos esta Liga Europa. Não é fácil, porque não é normal o Sevilha levar quatro anos seguidos na Champions. Temos de dar valor ao que fazemos. Entendo que os sevilhanos de há 20 anos não o entendam, mas esta é a realidade. Em Espanha, custo muito chegar ao topo e nós já o fazemos há muitos anos, por isso algo estamos a fazer bem, não se pode criticar tudo. Há que olhar para os números", concluiu Castro.