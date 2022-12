A caminho do Catar? Benzema, recuperado, já joga pelo Real Madrid

Avançado francês defrontou o Leganés, num particular antes do regresso à competição oficial. Jogador tem a autorização do clube merengue para estar na final do Mundial

Karim Benzema já voltou à competição no Real Madrid. A poucos dias da final do Mundial, onde a França está à espera da Argentina, o avançado participou num particular antes do regresso dos jogos oficiais.

Recuperado da lesão no quadríceps da coxa esquerda, o jogador defrontou o Leganés, nesta quinta-feira, num sinal que os problemas físicos que o afastaram dos relvados do Catar estão resolvidos.

Recorde-se que a imprensa espanhola noticia nesta quinta-feira que Karim Benzema tem a autorização do Real Madrid para estar na final do Mundial do Catar, em Doha.

