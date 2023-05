A cábula na garrafa de água que ajudou Pickford a defender penálti

Guarda-redes do Leicester defendeu o penálti de Madison, do Everton

Aos 45'+9' do Leicester-Everton, e quando a equipa da casa vencia por 2-1, Pickford defendeu um penálti de Maddison que manteve a sua equipa da frente. E segundo detetado pelas câmaras de televisão, teve ajuda preciosa de uma cábula na garrafa de água que os guarda-redes costumam ter ao seu lado dentro da baliza.

Feito o zoom na imagem da garrafa, vê-se a indicação de que Maddison marca 60% dos penáltis para o meio e 20% para cada um dos lados. Pickford seguiu essa indicação e defendeu o penálti que Maddison, previsivelmente, rematou para o meio da baliza.

"O Maddison tem de fazer o seu trabalho de casa. Liguei-lhe esta manhã e disse-lhe para onde me atiraria. Creio que ele esperava que eu me atirasse, por isso fiz duplo bluff", disse depois no final do encontro.