O jornal "Folha de São Paulo" adianta este sábado que Pelé não está a responder aos tratamentos de quimioterapia a que tem sido submetido desde que lhe foi diagnosticado um cancro no cólon, em 2021.O astro brasileiro terá sido mudado para os cuidados paliativos do hospital de São Paulo onde está internado e a FIFA recorreu a fogo-de-artifício para lhe desejar as melhores a partir de Doha, no Catar.

