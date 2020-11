A atravessar grande momento, Leicester derrota armada portuguesa dos Wolves

Adversário do Braga da Liga Europa ascendeu de forma provisória ao topo da Premier League.

Um golo solitário de Jamie Vardy, apontado de grande penalidade aos 15 minutos, bastou para o Leicester levar de vencida o Wolverhampton, em partida da oitava jornada da Premier League.

Rui Patrício ainda defendeu um outro penálti do avançado inglês, mas os Wolves, orientados por Nuno Espírito Santo, não conseguiram chegar à igualdade.

Além do guarda-redes português, também Rúben Neves, Nélson Semedo, Podence e Pedro Neto foram titulares, com Fábio Silva a entrar na ponta final do encontro.

Com este resultado, o Leicester, adversário do Braga na Liga Europa, passou a somar 18 pontos e pode mesmo terminar a ronda na liderança do campeonato, caso o Liverpool não vença no reduto do Manchester City.

O Wolverhampton é oitavo classificado, com 13 pontos conquistados.