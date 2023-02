"A atmosfera no Manchester United está diferente, algo de bom está a acontecer"

Em Carrington, no centro de treinos do Manchester United, respira-se confiança, garante Rio Ferdinand.

Rio Ferdinand, antigo futebolista do Manchester United e agora comentador desportivo, diz que a atmosfera no centro de treinos dos red devils, em Carrington, e em Old Trafford, o estádio do clube inglês, é "diferente" e "mais positiva".

"A atmosfera em Carrington e em Old Trafford mudou drasticamente. Agora é mais positiva, é diferente. Está diferente, até a comida é diferente. No passado, quando lá ia, passava pelos corredores do centro de treinos e sentia más vibrações. Mais recentemente estive lá, sozinho, a andar pelo centro de treinos, e dei por mim parado a sorrir. Sinto que algo de bom está a acontecer. Não sei o que é, nem de onde bem, mas a atmosfera é totalmente diferente. Sinto confiança. Nos jogadores, no staff... Estão otimistas e a desfrutar do facto de trabalharam ali diariamente. É tudo graças ao Erik ten Hag e à sua equipa, e a todos os que trabalham nos bastidores", explicou o internacional inglês, em declarações no canal de Youtube "Fibe With Five".

Depois do Mundial'2022, o Manchester United fez 17 jogos: venceu 13, empatou três e perdeu apenas um. Ocupa o terceiro lugar da Premier League, a cinco pontos da liderança.