A atitude de Mbappé que encantou o PSG: "Temos muita sorte..."

Avançado abdicou de uns dias de descanso e já dá vitórias ao emblema parisiense. Segue-se um grande jogo em casa do Lens.

Mbappé regressou em grande ao PSG, depois da desilusão no Mundial do Catar, onde viu o título fugir para a Argentina, apesar dos três golos marcados na final. O avançado de 23 anos apontou, de grande penalidade, o tento do triunfo (2-1) na receção ao Estrasburgo e mereceu elogios por parte do treinador Christophe Galtier, uma vez que o craque prescindiu de uns dias de descanso, conforme destaca o jornal espanhol Marca.

Mbappé tinha permissão para não marcar presença frente ao Estrasburgo, quarta-feira passada, e na deslocação ao terreno do Lens, no primeiro dia de 2023. "O facto de ter regressado rápido e mostrar tanta vontade de ganhar evidencia um determinado estado de ânimo, uma mentalidade de campeão de altíssimo nível", vincou Galtier. "Nos treinos está focado, sorridente. Temos muita sorte por termos um jogador como ele", rematou.

O Lens é o segundo classificado da Ligue 1, a sete pontos do PSG. Um triunfo parisiense será um passo firme rumo a mais um título.