À atenção dos tubarões europeus: saiba o valor da cláusula de rescisão de Haaland

Em junho de 2022, final da temporada, a cláusula de rescisão de Haaland passa a ser de 75 milhões de euros, segundo Oliver Kahn. Um valor acessível para os clubes mais poderosos da Europa.

Erling Haaland é um dos jogadores mais cobiçados do momento e, embora a pandemia tenha afetado as contas dos clubes, a cláusula de rescisão do avançado não amedronta nenhum dos tubarões europeus. Segundo Oliver Kahn, antigo guarda-redes e atual diretor do Bayern, o norueguês pode sair do Borussia Dortmund por 75 milhões de euros, revelou numa entrevista ao jornal Bild.

Haaland tem contrato até 2024, mas a partir de junho de 2022 poderá deixar o clube, mediante o pagamento dos tais 75 milhões de euros. Esta terá sido uma cláusula imposta pelo empresário Mino Raiola aquando da assinatura do contrato do dianteiro de 21 anos.