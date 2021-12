À atenção do FC Porto: Lázio regressa aos triunfos na Liga italiana

Redação com Lusa

Emblema italiano é o adversário da formação portuguesa no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

A Lázio, adversária do FC Porto nos play-offs de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, regressou esta sexta-feira às vitórias na Liga italiana, na receção ao Génova, por 3-1, na abertura da 18.ª jornada.

O espanhol Pedro Rodríguez inaugurou o marcador, aos 36 minutos, antes de Francesco Acerbi, aos 75, e Mattia Zaccagni, aos 81, dilatarem a vantagem dos romanos, de nada valendo o tento de Filippo Melegoni, que reduziu para os genoveses, aos 86.

Os "laziali", que vinham de um desaire com o Sassuolo na ronda anterior, subiram provisoriamente ao oitavo lugar, com 28 pontos, os mesmos da Juventus, sétima, e da Roma, sexta, que no domingo defrontam Bolonha e Atalanta, respetivamente.

A formação comandada por Maurizio Sarri tem duelo marcado com o FC Porto em fevereiro do próximo ano, nos play-offs de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

Já o Génova continua em zona de despromoção, no 19.º posto, com 10 pontos, sendo que ainda não venceu qualquer partida sob o comando do ucraniano Andriy Shevchenko e averbou a quinta derrota nos últimos seis encontros da Serie A.