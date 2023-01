À atenção do FC Porto: Inter surpreendido em casa pelo Empoli

Adversário dos dragões na Liga dos Campeões perdeu por 1-0.

O Inter, regressado de Riade, onde conquistou a Supertaça de Itália ao bater o Milan por 3-0, foi esta segunda-feira derrotado em casa pelo Empoli, por 1-0, responsável pela maior surpresa da 19.ª jornada.

O golo que decidiu o destino da partida foi marcado aos 66 minutos, pelo médio Tommaso Baldanzi, de 19 anos, após assistência do médio albanês colega Nedim Bajrami.

A equipa de Milão pagou o preço pela viagem para a Arábia Saudita e a final da Supertaça a meio semana passada e surgiu com evidente falta de frescura para enfrentar um Empoli que está a fazer um campeonato excelente para uma equipa que subiu esta época à Serie A.

Além da forte resistência que encontrou da parte do Empoli, o Inter ficou reduzido a dez unidades aos 40 minutos, por expulsão do central eslovaco Milan Skriniar, decorrentes da amostragem de dois cartões amarelos.

De resto, o Empoli superou o Inter nas estatísticas de jogo, somando oito remates enquadrados à baliza de André Onana contra um apenas da equipa da casa, três pontapés de canto contra dois, sete defesas do mesmo Onana contra uma apenas de Vicário Guglielmo, ao mesmo tempo que conseguiu dividir o tempo de posse de bola e o número de ataques com a formação de Milão.

Com esta derrota, o Inter perdeu um pouco a embalagem na corrida pela conquista da Serie A, que é liderada pelo Nápoles, com 50 pontos (19 jogos), seguido do Milan, com 38 (18), do Inter, com 37 (19) e da Roma, de José Mourinho, com 37 (19), enquanto o Empoli segue em nono, com 25 (19).

Na outra partida hoje disputada, o Bolonha não teve competência para chegar à vitória na receção ao "lanterna vermelha" Cremonese, ao empatar a um golo, e esteve mesmo a perder por 1-0 na sequência de um golo do avançado nigeriano David Okerere, aos 50 minutos, só chegando ao empate através de um autogolo do central romeno da equipa visitante, Vlad Chiriches.