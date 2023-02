À atenção do FC Porto: administrador do Inter pede terapia a treinador e jogadores

Giuseppe Marotta, administrador delegado do Inter de Milão, deu entrevista à Sky na sequência da derrota com o Bolonha, na Serie A

Em conversa com a Sky de Itália, Giuseppe Marotta, administrador delegado do Inter, adversário do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões (1-0 para os italianos na primeira mão), espera que Simone Inzaghi consiga, junto com os jogadores, corrigir a irregularidade da equipa.

O Inter perdeu no campo do Bolonha e deixou escapar ainda mais o Nápoles. Marotta foi duro nas críticas e pediu até terapia.

"O percurso destes anos é satisfatório: em 2019/20 ficámos em segundo lugar e chegámos à final da Liga Europa, em 2020/21 ganhámos o Scudetto e no ano passado ganhámos a Taça de Itália e a Supertaça. Atualmente somos protagonistas na Liga dos Campeões e na Taça de Itália, ganhámos a Supertaça, mas o evento mais cobiçado é sempre o campeonato e infelizmente temos uma irregularidade de resultados... Um clube para ser grande deve ter continuidade. A equipa e o treinador devem fazer mais para resolver este problema. Nós, como clube, estamos sempre prontos a apoiá-los, mas cabe a eles encontrar a solução para tal problema. A par de desempenhos vencedores como os contra FC Porto, Milão ou Nápoles, houve jogos que não trouxeram quaisquer pontos, contra equipas ao nosso alcance. O treinador e os jogadores devem fazer uma análise e encontrar uma terapia. Nós, como clube, temos o dever de os apoiar, mas não queremos nenhum álibi. Após a derrota de ontem contra Bolonha, estamos aqui para pedir à equipa e ao treinador ainda mais motivação e concentração para não perdermos de vista o objectivo desta época, que é a qualificação para a Liga dos Campeões", afirmou Marotta.

"Posso garantir que no vestiário há uma grande unidade: os jogadores remam todos do mesmo lado, caso contrário não estaríamos aqui e teríamos tomado medidas diferentes. Inzaghi é um bom treinador, jovem e preparado. Esperamos alguns resultados importantes, alguma excitação e satisfação. Há dois troféus em jogo, um grande como a Liga dos Campeões e um menos importante como a Taça de Itália. Entretanto devemos honrar a camisola até ao fim. Nunca houve uma falta de confiança nele. Ele está a fazer um grande trabalho, mas há também os adversários", prosseguiu, elogiando Inzaghi, mas também reclamando títulos.

Sobre a continuidade de Lukaku, deixou o cenário no ar: "Será que ele fica no Inter? Falar sobre isso agora é prematuro. Neste momento temos o objectivo de terminar a época da melhor forma possível, então teremos de pensar na equipa para o próximo ano e neste sentido o director desportivo Ausilio está a fazer um trabalho concreto para identificar os jogadores nos papéis certos. Lukaku pertence agora ao Chelsea: no final da época, ele regressará ao Chelsea e então abrirá um novo cenário e veremos o que fazer. Ele quer ficar, é uma intenção que expressou várias vezes e certamente conhecendo-o veremos se podemos negociar o seu regresso connosco".