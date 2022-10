À atenção do Benfica: Juventus vence o dérbi de Turim

Um golo de Vlahovic deu a vitória à Juventus no terreno do Torino. Daqui a dez dias há duelo com o Benfica para a Liga dos Campeões.

No dérbi de Turim foi a Juventus a sorrir. Os bianconeri venceram no reduto do Torino por 1-0, com um golo de Vlahovic aos 75 minutos.

A Vecchia Signora chegou, assim, aos 16 pontos na Serie A, ocupando, à condição, o sétimo lugar. O Toro manteve os mesmos 11 pontos e é, provisoriamente, 11.º colocado do campeonato italiano.

Refira-se que a Juventus visita o Benfica no dia 25 de outubro, em jogo da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.