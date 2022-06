À atenção de Portugal: Gana goleado pelo Japão e com médio do Sporting em campo

Redação com Lusa

O Gana, adversário de Portugal no Grupo H do Mundial2022 no Catar, foi esta sexta-feira goleado pelo Japão, por 4-1, na Taça Kirin, que decorre em solo nipónico.

O defesa Miki Yamane inaugurou o marcador aos 29 minutos, contudo os africanos empataram por Jordan Ayew, aos 44 minutos, ainda assim insuficiente para manter a igualdade ao intervalo, já que aos 45+1 o médio Kaoru Mitoma fez o 2-1.

O jovem avançado Takefusa Kubo ampliou a vantagem, aos 73 minutos, e o 4-1 final foi estabelecido por Daizen Maeda, aos 82.

O médio ganês Abdul Fatawu, do Sporting, entrou durante a segunda parte.

Além do Gana, Portugal tem como adversários no grupo H o Uruguai e a Coreia do Sul, treinada por Paulo Bento.