À atenção de Gonçalo Ramos: PSG vai voltar à carga por Kolo Muani

Primeira oferta foi recusada pelo Eintracht Frankfurt

Fechada a contratação de Gonçalo Ramos junto do Benfica, o PSG tem em Kolo Muani o principal alvo para o ataque. A primeira oferta foi recusada pelo Eintracht Frankfurt, mas os parisienses vão voltar à carga.

De acordo com o L´Èquipe, a proposta de 60 milhões mais 10 por variáveis foi recusada pelo clube alemão, que exige um valor próximo dos três dígitos por uma das suas grandes figuras.

Arma secreta da França no último Campeonato do Mundo, Kolo Muani, que chegou ao futebol alemão no verão de 2022, terminou a temporada passada com 23 golos e 15 assistências em 46 partidas.