"A arrogância e falta de respeito poderão custar a Premier League a Guardiola"

Tony Adams, antigo capitão do Arsenal, lançou críticas na direção do técnico dos cityzens, que jogam esta quarta-feira frente aos gunners, num jogo que poderá vir a ser decisivo para as contas do título inglês.

O líder Arsenal vai receber esta quarta-feira o Manchester City, segundo classificado, em jogo em atraso da 12.ª jornada da Premier League e, em jeito de antevisão, Tony Adams, antigo capitão dos gunners, lançou críticas na direção de Pep Guardiola, avisando o técnico dos cityzens sobre as consequência de "falta de respeito" pelos londrinos.

"A arrogância e a falta de respeito poderão custar a Premier League a Pep Guardiola no jogo contra o Arsenal. Se Pep não der ao Arsenal o respeito que merece, Bukayo Saka irá destruir o seu Manchester City", considerou, num artigo de opinião para o tabloide britânico The Sun.

"Não faço ideia do que Pep tem tentado fazer com a sua defesa nesta temporada, mas é quase como se estivesse a tentar perder o título. Se detiver Saka, vai deter o Arsenal. É tão simples quanto isso", reforçou.

O antigo central inglês, que fez toda a carreira ao serviço do Arsenal, referiu ainda que Guardiola "tem as munições para vencer toda a gente", mas que tem havido partidas em que "tem tentado ser inteligente com as suas táticas e o tiro saiu-lhe pela culatra".

"Com todo o talento que Guardiola tem à sua disposição, o seu trabalho devia ser muito simples", rematou Adams.

O Arsenal recebe esta quarta-feira (19h30) o Manchester City, num jogo em atraso da 12.ª jornada da Premier League que poderá vir a ser decisivo nas contas do título inglês. Os gunners lideram a competição com 51 pontos e mais um jogo do que os cityzens, que ocupam a vice-liderança com menos três pontos (48).