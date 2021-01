A aposta certeira de Abel: Breno da Série B a herói na Libertadores

Único reforço do técnico Abel Ferreira no Palmeiras, avançado entrou no segundo tempo e fez o golo do título da Libertadores.

Brilhou a estrela do técnico Abel Ferreira no Palmeiras. Afinal, foi a decisão do técnico português que fez o avançado Breno Lopes sair do banco para ser o herói da noite no estádio Maracanã. Lançado aos 84', Breno fez o golo do título da Taça Libertadores já na compensação, aos 90+8.

"A ficha demora a cair. Nós sabíamos como os torcedores [adeptos] queriam este título e o Palmeiras vinha trabalhando há muitos anos para isso. Hoje entrámos para a história. Vamos desfrutar este golo e o torcedor pode comemorar", afirmou ao fim do jogo.

Breno Lopes foi o único reforço para Abel Ferreira nos três meses no Palmeiras. O jogador de 25 anos estava a defender o Juventude, na Série B do campeonato brasileiro, e após destaque acabou sendo contratado pelo Palmeiras. Emocionado, o avançado agradeceu o apoio da família.

"Os meus pais estão aqui no estádio, todos nos apoiaram muito. É um dia inesquecível na minha vida e na vida de todos os torcedores [adeptos] do Palmeiras", finalizou.