A alfinetada de Lukaku a Ibrahimovic com Cristiano Ronaldo pelo meio

Ídolo do Inter, Romelu Lukaku falou sobre a polémica com Ibrahimovic, do Milan, e até meteu Cristiano Ronaldo ao barulho...

Com o 19.º título de campeão italiano assegurado pelo Inter, Romelu Lukaku comentou, ao jornal italiano Corriere della Sera, a especulação em redor da sua relação com Zlatan Ibrahimovic, do rival Milan, depois do "desaguisado" protagonizado pelos dois no dérbi de Milão.

Apesar de terem sido companheiros no Manchester United, os dois envolveram-se numa grande discussão no duelo entre Inter e Milan, válido para a Taça de Itália, em janeiro último. Ambos foram punidos com uma partida de suspensão e Lukaku lembrou o caso.

"Estávamos a perder por 1-0, tinha falhado um golo e estava pouco chateado. As palavras dele atingiram-me. Não fiquei feliz com a minha reação, mas não me deixo pressionar", disse Lukaku. E prosseguiu.

"Ibrahimovic é um grande jogador, venceu em todos os países em que esteve e marcou mais de 500 golos. Tive um bom relacionamento com ele até chegar ao Manchester United. Precisamos deste tipo de jogador na Serie A. Ele quer vencer por ele próprio, eu quero vencer pelo Inter, e o [Cristiano] Ronaldo pela Juventus", concluiu, metendo o nome do astro português "ao barulho".