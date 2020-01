"A água quente dura 20 minutos, os últimos tomam banho frio"

Mais de 20 anos depois, o Real Madrid volta a jogar esta quarta-feira em Salamanca. A partida da Taça do Rei será disputada no Campo Las Pistas del Helmántico e Piojo, capitão do Unionistas (III divisão) avisa: "A água quente dura 20 minutos"

Salamanca é uma cidade com muitos e bons motivos para merecer uma visita: da ponte romana, à Universidade mais antiga da Península Ibérica, passando pela imponente Catedral, entre muitos outros monumentos. Ponto de paragem obrigatório para quem faz turismo por Castela e Leon, esta também já foi uma cidade com futebol de primeira.

O Unión Deportiva Salamanca jogou um total de 12 épocas na I liga e teve no português João Alves, o famoso Luvas Pretas, o maior jogador da sua história - foi eleito o melhor da liga espanhola em 1976/77, quando por lá jogava um tal de Cruyff, entre outros craques. Alves também foi treinador do clube e promoveu-o a La Liga em 1996. A penúltima subida da UD Salamanca que, em 1999, iniciou a sua queda até à dissolução, em 2013, devido a falência.

Nesse mesmo ano, um grupo de antigos sócios fundou um novo clube em homenagem ao recém-desaparecido. Unionistas de seu nome e que hoje milita na 2.ª B, o terceiro escalão do futebol espanhol. No início da semana passada saiu-lhe o "El Gordo", como é conhecida a Lotaria de Natal em Espanha. O sorteio da Taça do Rei determinou a receção ao Real Madrid, hoje às 20h00, clube que há 20 anos não visita Salamanca. Mas, se antes os merengues jogaram no El Helmántico, estádio onde no passado brilharam João Alves, Pauleta e vários outros portugueses do clube local, desta vez vão defrontar o Unionistas no Campo Las Pistas del Helmántico. Apenas 50 metros separam os dois, mas o Las Pistas acolhe apenas quatro mil espectadores, contra os 17 mil do estádio da extinta UD.

Piojo, De La Nava e José Ángel são os três jogadores do plantel do Unionistas que estavam na UD Salamanca em 2013. O primeiro, hoje capitão de equipa, afirmava à "Marca" que "este é um clube diferente, tudo se faz por amor a um emblema" e refere o enorme "orgulho" por poder defrontar o Real Madrid. Não promete eliminar o gigante merengue, apenas que a "equipa dará o seu melhor" e deixa um aviso aos rivais, habituados a outro tipo de mordomias, quer no Santiago Bernabéu, quer na maior parte dos estádios de La Liga. "A água quente dura 20 minutos. Como vamos tomar banho umas 40 pessoas... Os últimos tomam banho frio de certeza", conta divertido ao diário de Madrid.

Como o nome indica, o estádio é também utilizado para a prática de atletismo e os balneários não estão divididos por equipa visitada e visitante, antes por masculinos e femininos. Ora, será no das mulheres que os craques às ordens de Zidane vão equipar-se em breve. Em discussão está o acesso aos oitavos de final da Taça do Rei.

Por curiosidade, refira-se que a única derrota do Real Madrid em Salamanca, num total de 14 deslocações, aconteceu na primeira jornada da época de 1977/78. Depois de Del Bosque adiantar os merengues, Tomé empatou logo após o reatamento e João Alves, de penálti, fez o 2-1 final aos 73'.