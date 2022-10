"4-0 ao intervalo? Os jogadores do Manchester United deviam ter vergonha"

O desalento do United no Etihad

A humilhação sofrida pelos red devils na casa do Manchester City não foi poupada por Roy Keane e Gary Neville.

O Manchester United saiu vergado por 6-3 na visita ao rival City, num jogo da nona jornada da Premier League em que os cityzens já goleavam por 4-0 ao intervalo.

É de referir que Bernardo Silva e João Cancelo foram titulares na formação orientada por Pep Guardiola, ao passo que Erik ten Hag lançou Diogo Dalot e Bruno Fernandes de início, escolhendo não utilizar Cristiano Ronaldo.

Quem não poupou nas críticas à exibição dos red devils foram Gary Neville e Roy Keane, lendas do clube, com o primeiro a frisar que o United "cedeu à pressão e congelou na primeira parte".

"Estavam muito nervosos, não conseguiram lidar com este dérbi, de todo. Esperava muito mais do United, não mantiveram a compostura. Estavam ansiosos e nervosos com bola. Houve bons indicadores nas últimas semanas, mas isto é um lembrete do quão longe eles estão em relação à melhor equipa do país", analisou Neville, atual comentador da Sky Sports.

Já Keane foi ainda mais implacável nas críticas ao United, garantindo que os jogadores "deviam sentir vergonha" pela desvantagem assinalada pelo marcador ao fim dos primeiros 45 minutos.

"4-0 ao intervalo de um dérbi? É super embaraçoso, o City foi brilhante mas o United mostrou-se desesperado, particularmente no meio campo. Foram engolidos e defensivamente não houve organização. Não se viu liderança em campo. Hoje foi um dia brutal para o Manchester United, não estiveram bem e foram amassados pelos rivais locais", salientou.

O United segue na sexta posição da Premier League, a nove pontos de distância do líder Arsenal, ainda que tenha um jogo a menos. Já o City está imediatamente atrás dos gunners, com menos um ponto (20).