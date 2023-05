33 anos depois, Nápoles celebra o título de campeão italiano

Empate na casa da Udinese chegou para o conjunto italiano, onde milita o internacional português Mário Rui, celebrar um título que escapava desde 1990.

O Nápoles sagrou-se esta quinta-feira campeão italiano pela terceira vez, 33 anos depois do "bis" conseguido sob a liderança de Diego Armando Maradona, ao empatar 1-1 na visita à Udinese, na 33.ª jornada.

Os napolitanos garantiram o título a cinco rondas do final do campeonato, com Victor Osimhen (53 minutos) a anular o golo de Lovric (13) e a garantir a igualdade para os "partenopei", que tinham falhado o primeiro match point no domingo, ao cederem uma igualdade perante a Salernitana (1-1).

A formação comandada por Luciano Spalletti repetiu os sucessos de 1986/87 e 1989/90, quando o Nápoles era liderado em campo por Maradona, passando a somar os mesmos três títulos da Roma, no oitavo lugar do ranking, liderado pela Juventus (36 troféus).

Após 33 de 38 rondas, o Nápoles soma 80 pontos, contra 64 da Lázio, segunda classificada.