"150 milhões de euros por Osimhen? Seria um grande risco"

Oliver Kahn comentou o suposto interesse dos bávaros no avançado nigeriano

Figura no título do Nápoles, Victor Osimhen tem sido associado a uma série de grandes clubes europeus. O Bayern está, supostamente, interessado, mas Oliver Kahn, CEO do clube, veio colocar alguma água na fervura.

"150 milhões? Quando se trata de um valor como esse, há que colocar a seguinte questão: o jogador dá garantias por este valor? Seria um grande risco, definitivamente", explicou, em declarações ao Bild.

Com contrato até 2025, Victor Osimhen está a ser uma das grandes figuras do futebol italiano em 2022/2023. Ao todo, são 28 golos e quatro assistências em 35 partidas.